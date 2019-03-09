殘忍！西班牙5萬獵犬「用完即丟」 割喉、綁鐵軌…

2019-03-09 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕每年西班牙狩獵祭結束，就有數以萬計的格雷伊獵犬（Greyhound）慘遭遺棄、甚至殺害，其中不乏不人道對待，例如吊死在橋上、拋落水井、綁在火車軌道被輾死等等，手段相當殘忍。

據《每日郵報》報導，西班牙動物慈善組織「SOS GALGOS」估計，每年狩獵祭後被遺棄、殺害的獵犬數目高達5萬隻，部分更受到可怕的對待，包括割喉、活活燒死、丟於棄井斷水斷糧等死，而去年更有人把20隻狗綁在鐵道上，等火車來撞死牠們。這些獵犬平時明明是獵人最忠誠的夥伴，最後卻落得悲慘下場。

SOS GALGOS組織志工克萊門茨（Anna Clements）坦言：「這是西班牙的骯髒秘密，旅客幾乎不會知道這些內幕。」她說，實際上，這些獵犬在狩獵祭期間也未被善待，「大多數的獵犬會被長期關在漆黑的地牢內，給予少量且品質低劣的食物，好讓牠們被放出來後能更積極狩獵。」

報導指出，西班牙約有20萬名註冊的獵人，每人飼養約10隻獵犬，而每年在結束狩獵祭後，就有大量獵犬流離失所，甚至死亡。克萊門茨指出，組織每年最多只能救350隻狗，但被拋棄的數量過多，他們根本無法救完全部。

據了解，格雷伊獵犬被西班牙法律界定為「工作動物」，不受當地動物福利法律規範，克萊門茨說，他們沒辦法全部拯救，只能盡量為牠們尋找一個能庇護安居的家。

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