中國人狂吃極度瀕危物種！廣東破獲36億走私魚鰾

2019-03-08 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕吃吃吃！墨西哥加利福尼亞灣石首魚被列為極度瀕危物種，但中國人認為石首魚的魚鰾可以治癒關節炎等疾病，以各種手段都要弄到。中國廣東近來破獲並起訴了11人走私集團，他們試圖運送回國的2000個魚鰾，估計價值達到9000萬英鎊（約新台幣36億元）左右。

據《BBC》報導，魚鰾是石首魚保持水中浮力的器官，在中國會用來入藥，黑市裡最高價的魚鰾可賣到1萬5000英鎊（約新台幣60萬元）。審理此案的廣東省檢察官透露，在逮捕11名涉案人士前，這個走私集團已運作了3年多。

更殘忍的是，在捕捉石首魚的同時，另一種極度瀕危物種小頭鼠海豚往往也會受困在漁網內。因此，墨西哥海軍一直在加利福尼亞海灣巡邏，試圖阻止走私者盜捕。

事實上，中國走私瀕危物種的案例層出不窮，今年在香港地區的一個貨櫃內，就發現了價值600萬英鎊（約新台幣2.4億元）的穿山甲鱗片，這種鱗片在亞洲地區具有藥用價值。此案發生後沒幾天，香港機場又破獲了估價達78萬英鎊（約新台幣3120萬元）的犀牛角。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/