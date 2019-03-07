全球唯一 這部跑車3.8億元 時速可達420公里

Bugatti黑色跑車「La Voiture Noire」（路透）

2019-03-07 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕第89屆國際汽車展正在瑞士日內瓦舉行，各式新車讓人眩目，其中，一向以天價著稱的法國Bugatti超級跑車出新車，黑色跑車「La Voiture Noire」創下全球最高定價，未連稅的售價達1,250萬美元（約3.8億台幣），且已經被神秘買家買走。

綜合媒體報導，這輛「La Voiture Noire」全球只生產1輛，被外媒膩稱「蝙蝠車」，以品牌車款Chiron為基礎開發，搭載8升W16引擎、備有6個排氣尾管，時速可達420公里，

至於買家是誰，Bugatti不願透露身份，但外界盛傳可能是德國福斯汽車（Volkswagen）前主席皮希（Ferdinand Piech）。他不止是福斯股東，同時福斯也是Bugatti的母公司。

Bugatti黑色跑車「La Voiture Noire」。（彭博）

Bugatti黑色跑車「La Voiture Noire」。（歐新社）

Bugatti黑色跑車「La Voiture Noire」。（路透）

Bugatti黑色跑車「La Voiture Noire」。（路透）

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