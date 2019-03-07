孟晚舟引渡案只開庭17分鐘 庭外有人燒五星旗抗議

〔即時新聞／綜合報導〕華為首席財務長孟晚舟引渡美國官司，昨天由加拿大卑詩省最高法院審理，但只在開庭17分鐘之後，法官即宣佈案件押後至5月8日處理，等於全案將休庭到當日才開始首次引渡聽證。
綜合媒體報導，孟晚舟案正陷入法律大戰，美國紐約東區法庭已對華為、孟晚舟等提出13項刑事指控；加拿大司法部長批准引渡程序啟動。孟晚舟律師團已向卑詩省最高法院提出民事求償訴訟，控告加拿大政府侵權，控加國政府、邊境服務署（CBSA）和皇家騎警（RCMP）在溫哥華機場逮捕孟晚舟時，對她不法拘押、搜查和審訊3個小時。
在昨天17分鐘庭訊中，孟晚舟律師裴克（Richard Peck）在法庭上指出，此案極度「非比尋常」，此案的政治性質、背後動機及美國總統的評論，都須參考關注。
昨天除了孟晚舟在大批律師陪同下到場之外，整個法庭擠進大批各國傳媒及中國駐加拿副總領事王承軍，顯示全案受到各方重視程度。
法庭外也很熱鬧，抗議人潮不少，多名民眾高舉照片及標語，要求中國釋放被扣押的加拿大前外交官康明凱及商人斯派佛，也有民眾焚燒五星旗抗議侵犯人權。
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孟晚舟引渡案在加拿大開庭，庭外有民眾焚燒五星旗，抗議中國侵犯人權。（法新社）
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華為首席財務長孟晚舟引渡美國官司，只開庭17分鐘就休庭，法院多名民眾舉牌要求中國釋放加拿大前外交官康明凱及商人斯派佛。（路透）
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