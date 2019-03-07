孟晚舟引渡案只開庭17分鐘 庭外有人燒五星旗抗議

2019-03-07 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕華為首席財務長孟晚舟引渡美國官司，昨天由加拿大卑詩省最高法院審理，但只在開庭17分鐘之後，法官即宣佈案件押後至5月8日處理，等於全案將休庭到當日才開始首次引渡聽證。

綜合媒體報導，孟晚舟案正陷入法律大戰，美國紐約東區法庭已對華為、孟晚舟等提出13項刑事指控；加拿大司法部長批准引渡程序啟動。孟晚舟律師團已向卑詩省最高法院提出民事求償訴訟，控告加拿大政府侵權，控加國政府、邊境服務署（CBSA）和皇家騎警（RCMP）在溫哥華機場逮捕孟晚舟時，對她不法拘押、搜查和審訊3個小時。

在昨天17分鐘庭訊中，孟晚舟律師裴克（Richard Peck）在法庭上指出，此案極度「非比尋常」，此案的政治性質、背後動機及美國總統的評論，都須參考關注。

昨天除了孟晚舟在大批律師陪同下到場之外，整個法庭擠進大批各國傳媒及中國駐加拿副總領事王承軍，顯示全案受到各方重視程度。

法庭外也很熱鬧，抗議人潮不少，多名民眾高舉照片及標語，要求中國釋放被扣押的加拿大前外交官康明凱及商人斯派佛，也有民眾焚燒五星旗抗議侵犯人權。

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