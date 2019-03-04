遭引渡後反擊了！ 孟晚舟反告加拿大逼她提供證據

2019-03-04 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕反擊？加拿大司法部於美東時間1日宣布，將應美國要求正式啟動引渡華為首席財務長孟晚舟的程序。孟晚舟1日透過律師絕地反擊，控告加拿大多個政府部門，在她拘押期間以不實名義對她進行逼供搜查，嚴重侵犯了她的憲法權益。

綜合外媒報導，被加拿大政府引渡後，孟晚舟也做出反擊，1日透過律師向加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）最高法院，對加拿大政府、加拿大邊境服務局和加拿大皇家騎警提出民事指控。

根據外媒曝光的指控內容提到，加拿大邊境服務局成員去年12月1日在孟晚舟於溫哥華轉機期間，「以例行邊防檢查為藉口，對孟女士實施非法拘押，並進行搜查和審問，以獲取證據，然後才宣布她被捕了，併申明她根據憲章所擁有的權利」。孟晚舟的律師發出聲明表示，孟晚舟的憲法權益因此受到嚴重侵犯。

加拿大《環球郵報》報導指出，加拿大聯邦政府、加拿大邊境服務局和加拿大皇家騎警方面尚未對此發表聲明。

報導也提到，加拿大政府開啟引渡法律程序後，引起中方抗議，加拿大政府則強調，「加拿大是個法治國家。是否啟動引渡程序的決定是由司法部無黨派的公職人員做出的」。

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