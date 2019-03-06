卡巴斯基CEO：世界還沒有為加密貨幣做好準備

2019-03-06 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯知名防毒軟體公司卡巴斯基（Kaspersky）的創辦人兼執行長尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）近日針對加密貨幣的未來發展發表看法，他認為世界還沒有為加密貨幣做好準備，這將在100年內發生變化，加密貨幣技術最終會取代紙幣，即使如此，包含比特幣在內的加密貨幣，也不能取代已根深蒂固的傳統金融體系。

《CCN》報導，尤金·卡巴斯基近日接受媒體專訪時表示，他認為加密貨幣技術最終將取代紙幣，但世界需要轉變成一個有著單一世界政府決策的「新世界秩序」，而不是像現在有許多不同的民族國家，「加密貨幣是一個偉大的想法，但世界還沒有為它們做好準備，如果我們想擁有加密貨幣，世界必須團結起來，但目前各國政府希望控制它們」。

尤金·卡巴斯基認為，大規模的加密技術採用可能還需要一個世紀，基於加密貨幣的一些想法和技術將在未來的貨幣中使用，即使如此，比特幣也不能取代如今已根深蒂固的傳統金融體系，「未來的貨幣將是數位化的，但今天的加密貨幣，比如比特幣，不能取代當前的金融體系」。

2015年，尤金·卡巴斯基曾表示，若加密貨幣變得過於流行，各國政府將試圖禁止它，因為加密貨幣對政府和中央銀行而言是一個生死攸關的威脅，「只要加密貨幣不構成威脅，有關部門就不會關注。一旦它們開始取代本國貨幣，就會立即遭到禁止」。

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