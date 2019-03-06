電子監控裝置進入中國校園！ 網友崩潰：人身自由呢？

2019-03-06 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣雅中學以「智慧校園」名義，採購了一批智慧手環，藉此監控學生隱私；消息曝光後，立刻在網路上掀起一片爭論，不少網友憤怒地說，「這種東西不給強姦犯帶，卻給學生帶」，更痛斥這是「在所有國家都前所未聞的事情」。

日前一名中國網友在微博發文，PO出「廣東廣雅中學2018智慧校園信息化採購項目（CZ2018-1290） 中標結果公告」，廣雅中學花了485萬元人民幣（約新台幣2200萬元），採購了「智慧手環」供學生配戴，手環可以幫助學校監控學生，進行學生定位、到課統計、危險區域進出狀況等情形。

文章一出，立刻在中國網路上引起爭議，有網友暴怒地說，廣雅是每年多少人擠破頭都擠不進去的重點名校，校方居然把電子監控裝置裝在裡面自律的頂尖學生身上，「上面是不是瘋了，控制慾多強？」也有網友驚愕批評，「簡直是天方夜譚，聞所未聞」，國外腳環或是類似電子裝置，都是給犯罪保釋出獄後帶的，目的是監控他們出獄後的活動範圍，校方現在的做法「簡直是悲哀」。

其他不滿的網友也紛紛留言說，「連睡眠數據都上傳，這不侵犯隱私嗎？」、「以後上班該不會也這樣吧」、「人身自由呢？人權呢？」、「當時建議給罪犯帶，結果被說沒有人權，現在居然給學生帶」、「太變態了，這是在集中營嗎，完全沒有人身自由」、「把學生當畜生嗎」？

不過，也有不少網友說，「這沒什麼大不了的吧？」「學校只是為了保障學生安全」、「進了學校還談什麼隱私，當監視器看不到你嗎？」「小題大作」、「沒有做錯事，幹嘛怕被監控」？

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