中國軍費年年飆升 今年被估破5.4兆新高

2019-03-05 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍費預算自習近平掌權後，一路快速飆升，據報導，2017年突破1兆人民幣（下同，約4.5兆台幣），即使中國官方未承認，但預計今年將接近1.2兆（約5.4兆台幣），仍僅於美國，為全球第二。

香港《蘋果》報導，中國軍費被列兩會記者會的「必答題」，但昨天人大發言人張業遂就迴避具體答覆相關數字，只是縱向、橫向的扯模稜兩可的說辭，事實是，自中國2017年軍費突破1兆人民幣後，為防止外界忌憚，包括人大及國務總理李克強的政府工作報告，都不再提及軍費的具體數字。

即使如此，英國國際戰略研究所公佈的2018年國家軍費排名，就點出中國軍費金額， 1,682億美元（約5.2兆台幣）居世界第二，軍費支出最多的是美國，6,430億美元（19.2兆台幣），今（2019）年，中國軍費被估再增多到1.2兆，而美國將達7,160億美元（約21.5兆台幣）仍居世界第一。

據報導，軍費之外，中共的維穩費也不斷增加，2018年是1.26兆（5.67兆台幣），預估今年將再增加。

今年中國人大議程將進行10天，今天上午開幕，李克強將進行工作報告及預算報告，3月15日上午舉行第四次全體會議，表決各項工作報告的決議草案，表決《中華人民共和國外商投資法（草案）》。閉幕後，李克強將舉行記者會。

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