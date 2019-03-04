強國馬拉松又鬧笑話！主辦單位竟搶先選手衝斷終點彩帶...

2019-03-04 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕扯！中國海南海口馬拉松吸引1.3萬人報名，在男子組賽事上，肯亞籍選手一路領先，在最後衝線時，前方攝影機車卻未讓道，當著冠軍選手眼前，搶先撞斷終點的彩帶「奪走冠軍」，肯亞選手當場抱頭，感到相當無奈。

綜合中媒報導，海口馬拉松賽事上，肯亞選手MAIYO MICHAEL KIMTAI一路跑在領先位置，在終點衝線前卻發生尷尬烏龍，大會的攝影車竟在他抵達前，搶先撞斷彩帶，畫面曝光後主辦單位淪為笑柄，也引起不少民眾熱議。

主辦單位強調，「這個『小意外』並不影響選手的名次，我們恭喜來自肯亞的選手MAIYO MICHAEL KIMTAI，獲得男子全馬第一名。」有消息指撞斷彩帶的是交通警察，當地交警則跳出來喊冤，「這（黑）鍋我不背，那是賽事組的攝影車」。

此事已成為中國民眾笑話，有人怒嗆「馬拉松全國辦了不知多少次了，為什麼還能出這種低級的錯誤」。另外也有人想起，去年11月蘇州馬拉松賽上，一名中國女選手在終點前被強塞五星旗，最後失掉冠軍的往事。

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