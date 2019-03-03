SpaceX飛龍2號載人太空船 成功對接國際太空站

2019-03-03 21:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由美國「太空探索科技公司」（SpaceX）設計的「載人飛龍號」（Crew Dragon，亦稱飛龍2號），在台灣時間三日晚間7時左右順利與國際太空站（ISS）自動對接，預計停留5日、在8日解除對接重返地球。

「載人飛龍號」是在台灣時間2日下午近4時，從佛州卡納維爾角「甘迺迪太空中心」的39A發射台升空，歷經27小時後順利抵達國際太空站，並在無需依賴太空站「機器手臂」協助下，自動完成對接，為太空站的3名太空人送上約200公斤的補給物資。

「載人飛龍號」此次為試航性質，僅搭載名為「蕾普莉」（Ripley）的假人，藉以測試升空及重返過程的實際狀況，預計8日解除對接、墜落在大西洋。屆時，為了減速，太空船上的4個降落傘將展開，以便進行回收。

更重要的是，若試航順利，SpaceX最快會在7月，將有太空梭經驗的前太空人班肯（Bob Behnken）及赫爾利（Douglas Hurley），重新送上國際太空站。

美國在2011年終止「太空梭計畫」後，迄今必須依賴俄羅斯太空船「聯合號」（Soyuz）將人送上太空，但所費不貲。因此，美國國家航太總署（NASA）14年起撥款80億美元（逾2840億台幣），與民間企業SpaceX及波音公司合作，盼美方能獨立自主載人上太空。

接下來，波音公司也預計在4月發射「星際飛機」（Starliner）太空船，並在8月進行實際載人測試。

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