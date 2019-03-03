SpaceX載人太空船再傳佳績 離真人測試只差一步

2019-03-03 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國民間太空探索科技公司SpaceX的「飛龍號（Crew Dragon）」太空船抵達國際太空站（ISS），並且以自動對接系統與國際太空站連結成功。締造8年來首艘美國製載人太空船的紀錄，立下第2座里程碑。

綜合媒體報導，美國航太總署今天宣布，「太空船與國際太空站的對接已經完成」，消息一出，德州休士頓的詹森太空中心立即爆出掌聲，位於加州SpaceX控制中心同樣歡聲雷動。留守國際太空站的太空人，除向SpaceX表達祝賀外，也卸下由飛龍號運來的補給品。

日後將搭乘飛龍號進行測試任務的NASA太空人霍利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken），對於對接成功表示「超級興奮」。貝肯表示，「只差1座里程碑，我們就能準備迎接我們的飛行」。自動對接系統的成功也意味著，此次飛龍號是在工作人員的注視下完成連接，而非以往透過操縱太空站的機械手臂完成連接。

飛龍號預計台灣時間明天（3日）下午7點與ISS進行自動對接，8日重返大氣層，降落在大西洋海面。而返航時的隔熱保護，將是下一個測試的重點。

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