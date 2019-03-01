斥資9.7億 泰王拉瑪十世加冕典禮5/4舉行

2019-03-01 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國於今（1）日公布了泰王瑪哈‧瓦集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）加冕儀式的詳細計畫，將於下個月開始進行「聖水」的蒐集，並於今年5月舉行為期3日的加冕典禮，預計將花費3150萬美金（折合台幣約9.7億元）。

據《路透》報導，泰王瑪哈又稱拉瑪十世，於2016年父親去世後便登基繼位，然而加冕典禮因守喪而延後至今。泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）今日表示，加冕儀式將在4月6日泰國國慶的聖水汲取後揭開序幕。

這場加冕儀式，將會混合泰國佛教及印度教婆羅門的儀式，並訂於5月4日舉行。拉瑪十世將會浸浴聖水，在當天正式加冕為王，但要到5月6日才會公開向大眾露面。副總理威薩努邀請全泰國人民，從4月開始穿著黃色衣物，一直到7月底泰王的誕辰，以慶祝這項盛事。

泰國將於3月24舉行自2014年軍政府政變掌權以來，首次的人民普選。事實上泰國自1932以來便一直是君主立憲國，君王被認為是精神象徵及人民、文化的守護者。但對大多數泰國民眾而言，這可能是生平第一次親睹加冕盛事，因為拉瑪十世備受崇敬的父親──拉瑪九世、蒲美蓬王（King Bhumibol Adulyadej）在位超過70年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/