演說抨擊軍政府爆紅 泰國政治素人大選前遭法辦

泰國新興政黨「未來前進黨」（Future Forward Party）主張提供泰國兩極化政治中的清新選擇，大力抨擊軍政府，吸引了許多年輕選民支持，圖為他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）拿手機與選民自拍。（路透）

2019-02-21 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕泰國新興政黨「未來前進黨」領袖他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）日前進行了一場批評軍政府的演說，影片被上傳臉書，廣為流傳。在距離泰國大選1個月的今日，泰國警方說，會將他納通移送法辦。

據《路透》報導，40歲的他納通是坐擁汽車零件大廠的億萬富翁，於去年跨足政治，成立泰國新興政黨「未來前進黨」（Future Forward Party），主張為泰國人民在兩極化的政治中提供一個全新的選擇。他大力抨擊軍法，最近承諾將起訴軍事政變者及修訂新憲法。他納通去年6月演說時批評軍政府，內容被上傳到臉書，廣為流傳，引起警方注意。

警方向《路透》說，會將這起案件移送法辦，下週將他納通等3人移送地檢署，讓檢察官決定是否起訴3人，將案件交給法院審理。他納通連同兩位同僚若被控違反泰國「電腦犯罪法」（Computer Crime Act）的「上傳假消息」罪名，恐將面臨5年的徒刑。

未來前進黨否認所有指控，認為演說中所說的一切都是公開資訊。這項針對他納通及其他兩名未來前進黨成員的法律行動，引起外界疑慮，擔心軍方即使在3月24日的普選之後，仍不願放棄對政治的控制。

他納通在一場集會中告訴媒體：「很明顯地，隨著選舉越來越接近，這個案件也開始加速進行。我們已經準備好接受任何挑戰了。」這場集會來了數百個年輕人，多數是學生，等不及和他納通照相留念。泰國推特也流行起「#拯救他納通」（#SaveThanathorn）的主題標籤。

泰國在3月24日將進行自2014年軍政府上台以來的首次普通選舉，儘管各政黨及其選民已經認為選舉結果會合乎預料，仍有不少聲音質疑，在軍方監督下起草的新憲法，會使得將軍們能夠輕鬆維持在政界的地位和權力。

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