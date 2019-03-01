驚險畫面曝光！女兒差點命喪車輪 媽媽手神一拉戰贏死神

2019-03-01 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕驚險！網路流傳影片中一輛三貼機車遭到轎車硬擠，後座母女摔下向馬路中央滑去，此時對向一輛大貨車駛來，眼看車輪將輾過女兒，生死瞬間，同在地上的媽媽，伸手一拉抓回女兒緊抱，最後母女均安。

根據臉書粉絲團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》的分享，這部國外的行車紀錄器影片，錄下了驚險的過程。影片開始，一輛銀色轎車從往右偏移與機車搶車道，2車發生碰撞。機車一個重心不穩打滑，後座母女2人摔地、翻滾向馬路中央滑去。

而此時對向車道剛好有一輛大貨車疾駛過來，女兒恰好在貨車後輪行經路線上，一旁翻滾的媽媽，立刻出手一抓，拉回女兒緊抱懷裡，從死神手中搶回一命。

批踢踢網友將事故發生的矛頭指向肇事逃逸的銀色小轎車，「這四輪爺是會不會開車啊...超車是這樣超的?」，「這小客車還有臉跑走，真想看駕駛到底長怎樣」也有網友大讚媽媽的反應實在「太猛啦」，如果不是媽媽，恐怕「再晚一秒小孩子就去了」，整個驚險過程也讓網友驚呼，真是在「拍動作片」。

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