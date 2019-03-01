川金二會破局 謝金河：美中協議恐不如川普所說的樂觀

2019-03-01 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會在昨天落幕，但雙方沒有達成協議。財信傳媒董事長謝金河就認為，朝鮮經濟發展還要再等。此外，從美朝回到各自利益考量來看，下個美中貿易協議，恐怕不如川普所說的那麼樂觀。

謝金河今天在臉書發文表示，這次川金二次會破局，朝鮮沒端出美國想要的全面廢核承諾，美國也不願解除對朝鮮的經濟制裁，看來朝鮮經濟發展還要再等等。雖然川普當金正恩面表示，此時是朝鮮全面開放、發展經濟的最佳時機，不過金正恩知道核武是命根子，不能隨便拿出來交易。

謝金河也說，現在全世界都在看朝鮮，投資大師吉姆羅傑斯更將北韓當成他一生最大的機會，他認為南北韓統一，會出現一個人口8000萬、高素質但工資相對低廉的市場，「如果南北韓統一，日本就完了。」也因此，這次川金會破局，南韓股市立刻大跌，但日本首相安倍卻尊重川普的抉擇，雙方立場完全不一樣。

不過謝金河稱讚川普，沒有為了連任虛應一個美朝和平恊議，完全是以國家利益為考量，這很值得肯定。謝金河又從美朝回到各自利益考量來看，他認為下一個美中貿易協議，恐怕不是川普說的那麼樂觀。

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