回應去年資安風暴 臉書今年將推出「清除歷史」功能

2019-02-28 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕去年5月，臉書（Facebook）發生個資外洩風暴，高達8700萬名用戶的數據遭流出，臉書的資安政策也因此受到外界強烈抨擊。在經過幾個月後的沉寂，臉書首席財務官韋納（David Wehner）26日明確的表示，「清除歷史（Clear History）」紀錄將於今年推出。同時他也表示，該功能可能會對其廣告業務帶來負面影響。

綜合媒體報導，臉書去年曾宣布將推出「清除歷史」紀錄的功能，但這幾個月都沒有下文，本週二（26日）在摩根士丹利法人說明會（Morgan Stanley conference）上，由韋納再次提出。不過，韋納並沒有宣布該功能明確釋出的時間，而顯然是將安撫廣告商的疑慮放在優先位置，他表示，該功能推出後，「臉書能夠像以前一樣有效的瞄準廣告投放目標。」

去年臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）曾在開發者大會上宣布，這項清除功能可讓用戶簡單刪除瀏覽過的歷史紀錄，幫包括點擊過的內容、瀏覽過的網站，用戶也甚至能選擇不要將這類的資訊儲存至帳戶中。

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