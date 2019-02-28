虛驚一場！中國留學生網購「鈾」 遭大批警消包圍

2019-02-28 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州林考特（Lyncourt）有名中國留學生上網購買鈾，當包裹寄到他的寄宿家庭時，屋主嚇得趕緊報警處理，美國國家環境保護部門（DEC）、消防部門及緊急事務管理部門都出動了。調查後，當地警方表示，這個包裹並不危險。

綜合外媒報導，有戶人家在25日晚上7時收到從佛羅里達州郵寄的包裹，裡面是8.96克的瓶裝鈾238。屋主一看到「鈾」這個詞嚇壞了，趕緊打911報警。當地出動了治安官辦公室官員、警消人員、國家環境保護部門、救護車等，並封鎖附近200個區域逾5小時。雖然稍晚確定沒有危險後已解除封鎖，但警方態度慎重，認為安全總比造成憾事好。

警方還補充，該瓶裝鈾是由寄宿在該戶人家的中國留學生購買，準備轉寄至中國。相較於用來進行核反應的鈾235，鈾238不是可裂變物質，非常穩定，且放射性強度遠低於鈾235。在美國，鈾的買賣是合法的。事後警方決定將該瓶鈾交由衛生局，做進一步調查及檢驗。

Chinese foreign exchange student receives uranium in mail in upstate NY https://t.co/gDt4UF6M1p — postalnews （@postalnews） 2019年2月27日

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