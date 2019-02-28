奈國總統連任成功！ 競選對手怒轟「假選舉」：將採取行動

2019-02-28 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕延宕一週的奈及利亞總統選舉上週六（23日）舉行，選委會於當地時間27日宣布現任總統布哈里（Muhammadu Buhari）連任成功；布哈里主要競爭者阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）不接受選舉結果，認為這是場「假選舉（sham election）」，表示將採取下一步行動。

綜合媒體報導，人口近2億的奈及利亞原訂本月16日舉行總統大選投票，卻在票所開放前5小時宣布選舉延後一週，民眾一早醒來發現沒票可投，為此辛苦返鄉的民眾更是錯愕，他們等不了一週，也負擔不起二度返鄉的旅費，引起選舉是否舞弊的質疑。

據奈國選委會公布的初步統計，布哈里獲得56％的選票，即1520萬票；而代表人民民主黨（Peoples Democratic Party，PDP）參選的前副總統阿布巴卡爾獲得41％的支持，即1130萬票。

阿布巴卡爾隨即拒絕承認這場「假選舉（sham election）」的結果，並表示不久後會採取下一步行動。阿布巴卡爾說，如果這是一場自由、公平的選舉，他會馬上接受投票結果。

奈及利亞過去的選舉多伴隨政治暴力衝突，例如2011年選舉造成至少800人喪生；今年選舉前，奈國選委會辦公室遭焚毀，數千個投票讀卡器、選民電子卡遭破壞，70多個民間組織24日更回報指出，這次選舉暴力至少造成39人喪命，選舉結果出爐後，恐有機會再發生動盪。

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