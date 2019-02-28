和川普互咬！前律師驚爆：川普早知駭客入侵民主黨電郵

2019-02-28 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen），在2016年總統大選中幫助川普向2名女子支付封口費，同時向國會針對「通俄門」做偽證，在2018年11月30日被判處3年有期徒刑，現在他爆料川普早就知道有駭客入侵民主黨的電子郵件系統，與川普互咬。

根據《BBC》報導，柯恩已在本月27日前往國會作證，最新釋出的證詞顯示，柯恩指控川普早就知道民主黨的電子郵件系統遭駭客入侵，川普甚至過去在總統大選期間也親自指導「通俄門」計畫，柯恩用「作弊」、「騙子」、「種族主義者」等字詞來形容川普。

柯恩對於駭客入侵民主黨電子郵件系統的事件提到，川普曾與洩密網站維基解密的董事與發言人朱利安．阿桑奇（Julian Assange）進行過交談，川普被阿桑奇告知「幾天之內就會有電子郵件洩露，這會讓希拉蕊的白宮競選活動陷入尷尬」，影響民主黨選情。

2016年美國總統大選期間，俄國駭客侵入民主黨電郵系統，竊取近萬封電子郵件，這起事件分化民主黨對大選的共識；但川普27日透過臉書否認這些事件，並指出柯恩即將入獄，這些說詞只是他想要減少刑期的計策，他所做的壞事都與自己無關。

川普臉書全文

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me （unfortunately）. He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年2月27日

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