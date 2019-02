和川普互咬！前律師驚爆：川普早知駭客入侵民主黨電郵

2019-02-28 00:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen),在2016年總統大選中幫助川普向2名女子支付封口費,同時向國會針對「通俄門」做偽證,在2018年11月30日被判處3年有期徒刑,現在他爆料川普早就知道有駭客入侵民主黨的電子郵件系統,與川普互咬。

根據《BBC》報導,柯恩已在本月27日前往國會作證,最新釋出的證詞顯示,柯恩指控川普早就知道民主黨的電子郵件系統遭駭客入侵,川普甚至過去在總統大選期間也親自指導「通俄門」計畫,柯恩用「作弊」、「騙子」、「種族主義者」等字詞來形容川普。

柯恩對於駭客入侵民主黨電子郵件系統的事件提到,川普曾與洩密網站維基解密的董事與發言人朱利安.阿桑奇(Julian Assange)進行過交談,川普被阿桑奇告知「幾天之內就會有電子郵件洩露,這會讓希拉蕊的白宮競選活動陷入尷尬」,影響民主黨選情。

2016年美國總統大選期間,俄國駭客侵入民主黨電郵系統,竊取近萬封電子郵件,這起事件分化民主黨對大選的共識;但川普27日透過臉書否認這些事件,並指出柯恩即將入獄,這些說詞只是他想要減少刑期的計策,他所做的壞事都與自己無關。

川普臉書全文

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!