川金二會河內登場！稍晚舉行社交晚宴（持續更新）

2019-02-27 20:53

首次上稿 20:12

更新時間 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕睽違8個月，美國總統川普和北韓領導人金正恩27、28日在越南河內進行第2次高峰會。（台灣時間較河內快1小時，以下以台灣時間呈現）。

20：39

金正恩表示，和川普的第2次會面要歸功於川普「勇敢的政治決定」，認為外界誤解了美國和北韓的關係。

20：00

川普稱他和金正恩有特殊交情（special relationship），金正恩則說與川普的對話很有趣（interesting dialogue）。

19：42

川普向金正恩表示：「我認為貴國有很大的經濟潛力。你是偉大的領導人。」

19：38

川普表示，他28日將召開記者會。

19：35

川、金2人見面握手長達11秒，臉上都掛著笑容，笑拍對方的肩，不時穿插一些小聲的談話。

19：20

金正恩抵達大都會酒店。

19：15

川普已抵達大都會酒店。美方有國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、白宮幕僚長穆爾瓦尼（Mick Mulvaney）出席，北韓方則有朝鮮人民軍上將金英哲（Kim Yong Chol）、北韓外交部長李勇浩（Ri Yong Ho）一同出席。

19：00

川普從下榻的萬豪酒店（JW Marriot）出發，前往大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi），預計於19：30和金正恩共進晚餐。

17：55

CNN記者里普利（Will Ripley）在推特發文，表示根據消息人士透露，要獲得美國和北韓雙方均准許接受的晚餐菜色很困難，「如果他們連事前準備晚餐菜色都有困難，那麼對無核化談判是否代表著⋯⋯？！」

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