川金二會河內登場！稍晚舉行社交晚宴（持續更新）

首次上稿 20:12
更新時間 20:53
〔即時新聞／綜合報導〕睽違8個月，美國總統川普和北韓領導人金正恩27、28日在越南河內進行第2次高峰會。（台灣時間較河內快1小時，以下以台灣時間呈現）。
20：39
金正恩表示，和川普的第2次會面要歸功於川普「勇敢的政治決定」，認為外界誤解了美國和北韓的關係。
20：00
川普稱他和金正恩有特殊交情（special relationship），金正恩則說與川普的對話很有趣（interesting dialogue）。
19：42
川普向金正恩表示：「我認為貴國有很大的經濟潛力。你是偉大的領導人。」
19：38
川普表示，他28日將召開記者會。
19：35
川、金2人見面握手長達11秒，臉上都掛著笑容，笑拍對方的肩，不時穿插一些小聲的談話。
19：20
金正恩抵達大都會酒店。
19：15
川普已抵達大都會酒店。美方有國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、白宮幕僚長穆爾瓦尼（Mick Mulvaney）出席，北韓方則有朝鮮人民軍上將金英哲（Kim Yong Chol）、北韓外交部長李勇浩（Ri Yong Ho）一同出席。
19：00
川普從下榻的萬豪酒店（JW Marriot）出發，前往大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi），預計於19：30和金正恩共進晚餐。
17：55
CNN記者里普利（Will Ripley）在推特發文，表示根據消息人士透露，要獲得美國和北韓雙方均准許接受的晚餐菜色很困難，「如果他們連事前準備晚餐菜色都有困難，那麼對無核化談判是否代表著⋯⋯？！」
相關影片請見︰
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv