民眾喊總統好 王金平：參選的時機到了

2019-02-23

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕蔡英文總統昨晚參加新北市雲林同鄉會新春團拜活動，她表示，當台灣總統最重要的三件事，就是「拚經濟」、「守護民主，保護人民的人權及自由」和「守護台灣主權」，希望大家跟她一起打拚，獲得滿場的掌聲支持。

蔡英文由總統府秘書長陳菊及多位民進黨立委陪同，走進雲林同鄉會場時笑容滿面。她說，曾在二○一○年選新北市長，二○一二、二○一六年參選總統，感謝新北市和雲林同鄉會的力挺。

蔡英文說，行政院現在由蘇貞昌領導，愈來愈有戰力，她也請求大家支持新北市三重區的民進黨立委補選候選人余天，支持余天順利當選。

前立法院長王金平昨晚也出席新北市雲林同鄉會的春酒聯誼，面對台下民眾高喊「總統好」，他笑說「時機到了」。王金平在蔡英文離開後才抵達，雙方沒碰面，他受訪時表示，「各自加油」。

對於國民黨總統初選的問題，王金平說，希望同鄉會把他當成雲林人的一份子來支持；媒體詢問是否選在三月十七日的生日當天宣布參選？王金平回應說「不是不是，很快啦！」

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