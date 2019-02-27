不顧總理喊談和？巴國軍方狂嗆：這是挑戰我們的下場

2019-02-27 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦與印度的緊張情勢越演越烈！儘管巴基斯坦總理出面喊話表示希望和印度「坐下來談和」，但巴國國防部卻瘋狂在臉書向印度嗆聲，令當今局勢詭譎多變。

綜合外媒報導，印巴緊張局勢越演越烈，雙方今日都宣稱擊落了對方軍機；而巴基斯坦不但宣稱擊落了印度2架戰機、俘虜3名飛官，台灣時間今日下午4時左右，更PO出一段俘虜的影片，證明已俘虜其中一名印度飛官。

台灣時間晚間7時左右，傳出巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）公開喊話，表示「戰爭是錯誤的」、「我們應該坐下來談和」，不過，巴國國防部似乎完全停不下來。

巴基斯坦國防部不僅在臉書不停轉發巴國擊落印度戰機的新聞，台灣時間晚間6時左右PO出一張巴國軍人蹲在墜毀軍機機翼上的照片，畫面中明顯看出機翼上有印度空軍的機徽，嗆聲表示「這就是挑戰巴基斯坦空軍的下場」！引起巴國網友一片叫好。

此外，巴國國防部也轉發了民眾聲援軍方的影片，盼燃起民族意識，台灣時間晚間7時30分，再度嗆聲表示「現在印度知道為什麼巴基斯坦空軍飛行員被譽為世界上最好的飛行員了」！

巴基斯坦國防部臉書貼出民眾上街聲援國軍影片

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