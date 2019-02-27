喀什米爾衝突》印巴空戰互有損失 重兵器增援前線恐擴大戰火

2019-02-27 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕為報復恐怖份子殺害軍警，印度政府昨（26日）越境空襲巴基斯坦境內的恐怖組織，今（27日）印巴空中衝突持續升溫，巴基斯坦對外宣布，擊落2架來犯的印度軍機，至少3人死亡，並俘虜印度飛官；另印度也聲稱擊落一架巴國F-16。

綜合外媒報導，印巴緊張局勢越演越烈，昨印度空軍越境空襲巴基斯坦，今巴國聲稱擊落2架印度軍機，至少3人死亡，同時俘虜3名飛行員，巴國國防部臉書公布被俘印度飛官影片，這名飛官被矇住眼睛，在拍攝者的要求下說出其軍職姓名；印度軍方也宣布，擊落巴國F-16戰機，飛行員狀況不明。

印巴雙方空中衝突不斷，兩國許多機場都被迫關閉，已有許多國際航班受到影響，部分班機被迫返航。

除了空中衝突外，雙方地面也展開交火，巴基斯坦在遭受印度空襲後，開始砲擊印度據點，隨後印度軍方用迫擊砲還擊，砲火波及到住宅區，造成6名平民死亡，印巴開始朝喀什米爾增兵，許多民眾紛紛看到包含坦克、牽引式火砲等重型兵器開赴前線，局勢一觸即發。

巴基斯坦國防部公布被俘印度飛官影片：

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