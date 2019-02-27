才說戰機被擊落是假新聞 印度證實1架米格21「失蹤」

2019-02-27 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕為報復恐怖份子殺害軍警，印度政府昨（26）日越境空襲巴基斯坦境內的恐怖組織，今（27）日兩國軍事衝突持續升溫。巴基斯坦今日宣稱擊落印度軍機，印度矢口否認，還反過來怒斥巴國發布「假新聞」；不過，今天傍晚外媒消息，印度已承認1架米格21戰機「失蹤了」。

綜合外媒報導，印巴緊張局勢越演越烈，昨印度空軍越境空襲巴基斯坦，今日巴國聲稱擊落了2架印度軍機，並俘虜3名飛行員，但遭印度否認，更聲稱印方Su-30戰機擊落巴國的1架F-16戰機、飛行員跳傘逃生；印度網友也出面指控，巴國聲稱擊落的印度軍機，其實是2016年1架因機械故障失事的米格27舊照片，網友還幫忙官方駁斥說，印度今天根本沒派F16出去。

不過，雙方口水戰並未停歇，台灣時間今天下午3點50分巴國國防部臉書公布1段被俘虜的印度飛官影片，影片中，該飛官被矇住眼睛，在拍攝者要求下說出其職級、姓名。

台灣時間今天傍晚6點30左右，《BBC》報導指稱，印度承認1架米格21戰機「失蹤」，且飛行員也失蹤，官方仍在查證有關該飛行員被俘虜的消息。

《BBC》表示，兩個擁有核武器的國家對彼此的領土進行空襲幾乎是前所未有的，並指出「完全失控前控制局勢」是印度和巴基斯坦現在面臨的挑戰。

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