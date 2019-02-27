報復武警被殺 印度越界空襲喀什米爾

2019-02-27

印度空軍48年來首度穿越印巴「停火線」襲擊 巴基斯坦嗆反擊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在大批印度後備警察本月中旬於喀什米爾地區遭遇自殺炸彈攻擊後，印度空軍廿六日出動十二架「幻象二○○○」戰機，越過與巴基斯坦的停火線首次採取報復行動，朝疑似獲巴國政府包庇的恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）的三座基地，投擲總計一千公斤的炸彈，聲稱殲滅大批好戰份子。然而，巴國政府否認有嚴重傷亡或損失，並警告印度巴國有權採取「合理的反擊」。這是印巴兩國一九七一年交戰後，印度戰機四十八年來首度越境襲擊巴國。

喀什米爾恐襲 印警逾40死百傷

本月十四日，印度中央後備警察部隊（CRPF）的兩千五百多名武裝警察，分乘七十八輛軍車行經印度控制的喀什米爾地區時，遭一輛載有大量爆裂物的汽車衝入車陣中引爆，導致逾四十人死亡、上百傷的慘劇。事後，被聯合國列恐怖組織、亟欲將印度趕出喀什米爾的「穆罕默德軍」，出面承擔責任。印度總理莫迪控訴巴國政府縱容恐怖份子，揚言「每一滴印度人的眼淚，都將得到復仇。」

印度出動12架幻象戰機空襲3地點

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）引述印度國防部消息報導，十二架幻象戰機在廿六日凌晨越過形同印巴邊界的「實際控制線」（LoC）後，分成三小隊朝「穆罕默德軍」位於穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）、查科提（Chakoti）、巴拉克特（Balakot）的三座基地發動空襲，聲稱已摧毀大批戰士的受訓地點巴拉克特基地，殲滅逾三五○名好戰份子。印度媒體及社群網站將這起復仇行動，形容為「手術式攻擊2.0」（Surgical Strike 2.0）。

印巴緊張升溫 邊境全面戒備

印度外交部長顧凱傑強調，情報顯示「穆罕默德軍」正密謀發動更多攻擊，印方才會發動攻擊，並非蓄意挑起戰火，「在迫在眉睫的危險面前，先發制人極其必要」。巴國軍方發言人賈佛爾證實，印度戰機「違反停火協定」入侵巴國，但在巴國戰機即時升空因應下，印度戰機投彈後即逃逸，並無人員或設施損傷。

巴國總理伊姆蘭汗（Imran Khan）召集內閣舉行國家安全會議後，要求巴國武裝部隊和人民為「所有可能發生之事」（all eventualities）做好準備。外長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）除公開譴責印方「侵略」外，也重申巴國軍隊有能力捍衛每一寸領土，對於印方此次「嚴重挑釁」，巴國「有權在特定的時間、地點做出合理的反擊」。據悉，印巴兩國邊境均已收到當局「全面戒備」的指令。

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