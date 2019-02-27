印巴情勢緊張 美、中皆呼籲兩國克制、盡快對話

2019-02-27 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前印度軍警在喀什米爾地區遭恐怖份子殺害，印度質疑恐怖組織受巴基斯坦包庇，連日出動空軍空襲巴國境內的恐怖組織據點報復，兩國部隊不僅交火，也傳出軍機遭擊落、軍人被俘；對此，美、中兩大國呼籲印、巴雙方克制，希望遏止緊張情勢再升高。

綜合外媒報導，由於主張喀什米爾武裝分離運動的恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）日前在喀什米爾的印度控制區內炸死44名印度軍警，印度軍方發起報復行動，2月26日出動12架幻象2000戰機，越過印巴停戰線，空襲巴國境內的恐怖組織據點，不僅兩國出現零星交火，邊境也全面戒備，雙方都調動部隊往喀什米爾增兵。

美、中兩大國紛紛呼籲雙方克制；美國國務卿龐皮歐2月26日在華府發表聲明，強調美國敦促雙方克制，不惜任何代價避免緊張升級，並鼓勵2國外長優先考慮對話，避免更進一步的軍事活動；龐皮歐也指出，已分別和印度與巴基斯坦的外長通話。

中國外交部發言人陸慷強調，中國外交部長王毅已在2月25日與巴國外長對話，了解巴國對相關情勢的主張，中國支持印巴雙方盡快以對話解決問題，避免緊張局勢升級。

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