「只炸了樹林」印度幻象2000空襲 巴基斯坦F-16反制

2019-02-26 22:46

〔即時新聞/綜合報導〕本月14日,喀什米爾(Cashmere)一輛軍用車慘遭自殺炸彈攻擊,該事件造成40多名印度軍警殉職,印度也指控巴基斯坦是始作俑者,今天印度證實軍方出動了數架「幻象2000」戰機空襲巴基斯坦,但巴國也立刻出動「F-16」升空反制,沒有造成傷亡。

根據外媒報導,本月14在印度與巴基斯坦的主權爭議地區喀什米爾發生恐怖攻擊,使得兩國惡化的關係更緊張,印度也指控這起攻擊是由巴基斯坦所支持的喀什米爾激進組織「穆罕默德軍」(Jaish-e-Mohammad)所策動,但巴國對此予以否認。而今天(26日)印度為報復巴國,其外交部證實軍方出動了12架「幻象2000」要空襲「穆罕默德軍」在巴基斯坦境內的據點,誓言要完全破壞,而巴國對此表示強烈抗議。

巴基斯坦軍方發言人加福爾(Asif Ghafoor)今天就在推特上表示,巴國已經及時採取「有效的回應」,派出「F-16戰隼」升空反制印度軍機。他指出,印度的軍機只在森林地帶投擲炸彈,並在巴國軍機升空後即掉頭離去,所幸沒有對無辜人民造成傷亡、損害到任何建築物。

喀什米爾位於印度、巴基斯坦與中國3國交界,印度和巴基斯坦都堅持擁有全部主權,一直以來兩國也為此關係緊張。

對此,位於印度新德里的非營利組織「政策研究學會」(SPS)會長巴斯卡(C Uday Bhaskar)表示,這次空襲行動,印度已對巴基斯坦發出明確的訊號,就是印度被侵害時,會不惜使用武力解決問題!

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage.