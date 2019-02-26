「只炸了樹林」印度幻象2000空襲 巴基斯坦F-16反制

2019-02-26 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕本月14日，喀什米爾（Cashmere）一輛軍用車慘遭自殺炸彈攻擊，該事件造成40多名印度軍警殉職，印度也指控巴基斯坦是始作俑者，今天印度證實軍方出動了數架「幻象2000」戰機空襲巴基斯坦，但巴國也立刻出動「F-16」升空反制，沒有造成傷亡。

根據外媒報導，本月14在印度與巴基斯坦的主權爭議地區喀什米爾發生恐怖攻擊，使得兩國惡化的關係更緊張，印度也指控這起攻擊是由巴基斯坦所支持的喀什米爾激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）所策動，但巴國對此予以否認。而今天（26日）印度為報復巴國，其外交部證實軍方出動了12架「幻象2000」要空襲「穆罕默德軍」在巴基斯坦境內的據點，誓言要完全破壞，而巴國對此表示強烈抗議。

巴基斯坦軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）今天就在推特上表示，巴國已經及時採取「有效的回應」，派出「F-16戰隼」升空反制印度軍機。他指出，印度的軍機只在森林地帶投擲炸彈，並在巴國軍機升空後即掉頭離去，所幸沒有對無辜人民造成傷亡、損害到任何建築物。

喀什米爾位於印度、巴基斯坦與中國3國交界，印度和巴基斯坦都堅持擁有全部主權，一直以來兩國也為此關係緊張。

對此，位於印度新德里的非營利組織「政策研究學會」（SPS）會長巴斯卡（C Uday Bhaskar）表示，這次空襲行動，印度已對巴基斯坦發出明確的訊號，就是印度被侵害時，會不惜使用武力解決問題！

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage. — Maj Gen Asif Ghafoor （@OfficialDGISPR） February 26, 2019

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor （@OfficialDGISPR） February 26, 2019

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