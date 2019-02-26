「只炸了樹林」印度幻象2000空襲 巴基斯坦F-16反制

〔即時新聞／綜合報導〕本月14日，喀什米爾（Cashmere）一輛軍用車慘遭自殺炸彈攻擊，該事件造成40多名印度軍警殉職，印度也指控巴基斯坦是始作俑者，今天印度證實軍方出動了數架「幻象2000」戰機空襲巴基斯坦，但巴國也立刻出動「F-16」升空反制，沒有造成傷亡。
根據外媒報導，本月14在印度與巴基斯坦的主權爭議地區喀什米爾發生恐怖攻擊，使得兩國惡化的關係更緊張，印度也指控這起攻擊是由巴基斯坦所支持的喀什米爾激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）所策動，但巴國對此予以否認。而今天（26日）印度為報復巴國，其外交部證實軍方出動了12架「幻象2000」要空襲「穆罕默德軍」在巴基斯坦境內的據點，誓言要完全破壞，而巴國對此表示強烈抗議。
巴基斯坦軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）今天就在推特上表示，巴國已經及時採取「有效的回應」，派出「F-16戰隼」升空反制印度軍機。他指出，印度的軍機只在森林地帶投擲炸彈，並在巴國軍機升空後即掉頭離去，所幸沒有對無辜人民造成傷亡、損害到任何建築物。
喀什米爾位於印度、巴基斯坦與中國3國交界，印度和巴基斯坦都堅持擁有全部主權，一直以來兩國也為此關係緊張。
對此，位於印度新德里的非營利組織「政策研究學會」（SPS）會長巴斯卡（C Uday Bhaskar）表示，這次空襲行動，印度已對巴基斯坦發出明確的訊號，就是印度被侵害時，會不惜使用武力解決問題！
Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage.— Maj Gen Asif Ghafoor （@OfficialDGISPR） February 26, 2019
Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm— Maj Gen Asif Ghafoor （@OfficialDGISPR） February 26, 2019
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印度政府高官指出，今（26）日派出幻象兩千戰機進入巴基斯坦境內對恐怖組織進行空襲，且稱作戰「百分之百成功」。（法新社）
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巴基斯坦軍方發言人加福爾在推特上分享照片，指出印度僅在森林區域投放炸彈，炸出一些土坑，所幸沒有造成傷亡。（圖擷取自推特）
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巴基斯坦軍方發言人加福爾在推特上分享照片，指出印度僅在森林區域投放炸彈，炸出一些土坑，所幸沒有造成傷亡。（圖擷取自推特）
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