印巴衝突升溫！孟買、德里最高警戒72小時 外交部示警

2019-02-27 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度26日在巴基斯坦境內發動空襲，讓印巴衝突持續升溫，目前印度孟買、德里及其他5座印巴邊境城市，已進入72小時的最高警戒（highest alert）狀態。

據《印度時報》報導，有消息人士稱，當局宣布進入最高警戒狀態的主因，並非擔憂巴基斯坦軍隊的襲擊，而是害怕其他恐怖份子會趁機伺機而動。在這些最高警報的城市中，至少有3個城市位於旁遮普邦，拉賈斯坦邦和古吉拉特邦，而印度北部和西部的核能設施、空軍基地、海軍司令處、陸軍營地及其他軍事營地，現在均受到嚴密看守。

報導指出，這些城市已制定好安全應急計畫，接下來將全力捍衛民眾安全，至於當局也指出，目前尚無撤離邊境地區民眾的打算。此外，部分地區實施宵禁，預計會持續到4月第一週結束。

據了解，我國駐印度代表處網站尚未發布任何消息；我國外交部領事事務局現已更新印度旅遊警示，呼籲國人非必要避免前往當地，並指出雖然這次印巴衝突以印度軍警為主要攻擊對象，且地點遠離觀光景點，但仍須多加戒備，如果遇急難情形需要協助，可撥打我駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095，以便即時提供協助。

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