YouTube遊戲影片疑遭篡改 教兒童自殺

2019-02-25 23:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕本應正向、歡樂的兒童影片，竟然「天外飛來一筆」教導如何自殺？華盛頓郵報24日報導，有一名美國母親之前在YouTube兒童版（YouTube Kids）應用程式上，發現有電玩影片播放到一半時，疑似被動手腳嵌入「自殺教學」，且同樣情形不止一次發生，恐使觀看的孩子受到不良影響。

據報導，住在美國佛州奧卡拉市（Ocala）、身為小兒科醫師的母親赫斯（Free Hess）表示，她在觀看任天堂射擊遊戲「漆彈大作戰」（Splatoon）的影片時，幾分鐘後突然有一名男子出現在螢幕上，手裡做出拿著刀子的動作，開始說著：「孩子們，記住，橫著劃是為了引人注意，直著劃是為了導致死亡（Sideways for attention. Longways for results）。」此一段落時長為9秒。

赫斯對這段「自殺教學」震驚不已，並直言其他影片中也出現同樣的段落，令許多家長和兒童健康專家憂心忡忡。赫斯大半年來拚命「奔走相告」，包括透過部落格告訴眾人「影片被加工過」，以及想方設法要求移除影片等。她說：「這對孩子是極其危險的，我們的孩子面對的是社交媒體和網路遍布的世界，（這種影片）已經使孩子的成長發育偏離正軌。」

報導指出，片中的男子被查出是擁有620萬名訂閱者的美國影音部落客佛朗克（Filthy Frank），但沒有證據顯示他曾參與製作此類影片。YouTube發言人法維爾（Andrea Faville）則在書面聲明中指出，YouTube官方致力確保YouTube影片未被用來鼓勵危險行為，且已訂下政策，嚴格禁止上傳宣揚自殘的影片。在抗議聲浪下，相關問題影片已被移除。

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