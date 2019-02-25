「維尼防盜符」生效？ 中國國家版權局：加強打擊盜版

2019-02-25 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊戲《還願》的「維尼防盜符」一夕之間掃除所有盜版載點，被網友大讚法力無邊。無獨有偶，中國國家版權局表示，電影的盜版傳播問題也引起社會關注。因此國家版權局、國家電影局等部門採取多種措施，嚴厲打擊各類網路侵權盜版，也會加強國際間合作。

據《東方新報》報導，中國國家版權局以三步驟保護版權，一是提前預警保護，發布《2019年第一批重點作品版權保護預警名單》，名單涵蓋《流浪地球》等8部春節檔國產電影，要求各類網路服務商採取有效措施，及時處理侵權盜版行為。

二是加大監測力道，監測結果顯示，正規影片網站未出現春節檔電影侵權盜版現象，違法行為多集中在未備案的小網站，其中部分盜版網站服務器設在境外；三則是快速處理侵權連結，春節期間，國家版權局安排多班值守、多線應對，截至2月17日晚，相關部門累計處理7699個侵權連結，日均監測到的侵權連結大幅減少。

中國國家版權局表示，下一步將與國家電影局、公安部、工信部等相關部門聯手深挖盜版源頭，加強對戲院偷拍的打擊；嚴厲查處銷售、傳播盜版影片的網站，情節嚴重將移交公安部門刑事處理。

接著，中國國家版權局會進一步加強與有關國家和地區的執法合作，共同打擊跨境網路侵權行為，設立舉報投訴窗口，追究相關法律責任。但至於中國官方會不會深究《還願》的盜版載點，則不得而知。

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