華為新摺疊機「Mate X」曝光 售價估4.5萬元被噓爆

2019-02-24 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星20日於舊金山發表全球首款摺疊螢幕手機Galaxy Fold，中國華為預計在明（25）日，於「2019世界行動通訊大會（MWC）」釋出8.3吋新摺疊機，目前諜照與影片已搶先於網路瘋傳，被網友噓爆。

中國網友在臉書社團「帝吧中央集團軍」貼出多張照片與影片，從中能見華為人員拿著嶄新的摺疊機種「Mate X」，並展示它的摺疊功能，將8.3吋的螢幕「外反式」凹折後，可變成6.2吋+6.6吋的雙螢幕手機，許多中國網友對此為之驚艷，大讚做得比南韓好。

中國網友透露詳細手機規格，華為新機「Mate X」搭載麒麟980處理器，使用的是4500毫安培的充電電池，在手機側邊具有指紋辨識器，背部的相機配有3個攝影鏡頭，另外還安裝巴龍5000晶片，手機支援5G通話功能，普通版定價人民幣1萬元（約新台幣4萬5700元）以下。

香港網友看到這款新機後相當傻眼，在「UNWIRE.HK」臉書粉絲專頁中留言批評，「華為摺埋（消失）比較有看頭」、「好正，各位慢用，不用等我」、「其實好多人都期待看華為摺埋（消失）」、「美國佬一開波華為隨時摺埋（消失）」、「用起來太不方便，不能吸引我買」。

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