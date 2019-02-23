罕見！南極首見「全黑」皇帝企鵝 恐難活到成年

2019-02-23 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕南極日前被拍到一隻罕見的「全黑」皇帝企鵝，是目前該品種中發現的唯一的一隻，其特殊的外表比其他同伴更為顯眼，容易成為掠食者的目標，專家擔心牠可能很難活到成年。

英國廣播公司（BBC）節目《王朝》（Dynasties）的拍攝團隊，近日公布一段他們在南極拍到的影片，只見在一個皇帝企鵝棲身地中，有一隻身體幾乎「全黑」的企鵝特別突出，不僅沒有一般企鵝該有的白色肚子，連成年皇帝企鵝臉頰跟頸部有的黃斑都淡去許多，僅剩鳥喙下端仍保持著橙黃色。

BBC解釋，該隻黑色企鵝是得了一種叫「黑化症（Melanism）」的皮膚病，這其實是因為基因突變所導致，但先前類似的狀況是發現在國王企鵝（King Penguin）身上，這可能是首次拍到全黑皇帝企鵝，也可能是該品種中的唯一的一隻。

然而BBC表示，受基因突變影響，黑色企鵝可能很難活到成年，因為牠身上的顏色將使牠比一般企鵝突出，也就更容易成為掠食者的目標，但就目前看起來，牠的狀況應該還算「健康」。

皇帝企鵝是所有企鵝家族中體型最大的物種，一般會在5歲時達到性成熟，而成年後的皇帝企鵝身高可達120公分，體重可達46公斤。

相關影音

The Rarest Penguin On Earth | Dynasties Saturdays at 9pm | BBC America

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/