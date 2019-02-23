真貓演出+貓語配音！日本推貓咪專用交通安全短片

2019-02-23 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕狩獵是貓咪的天性，有些貓更因為常常在路上跑來跑去，讓出車禍風險提高。日本一間汽車用品零售商最近就與動物心理學家合作，推出一支給貓咪看的交通安全短片，希望減少意外。

綜合報導指出，日本汽車用品零售商「Yellow Hat」最近與京都大學的動物心理學家合作，製作一支專門給貓看的交通安全短片。影片除了找來貓演員演出，還搭配貓語配音。影片透過汽車、輪胎等畫面，告訴貓咪在馬路上追逐其實相當危險。

由於貓咪視覺銳利，容易被會移動的物體吸引，影片因此在螢幕上加入飛舞的蝴蝶，以吸引貓咪注意。此外，影片還加入麻雀、老鼠等其他動物的聲音，希望透過獵物的叫聲，刺激貓咪的感官，將影片看完。

日本統計顯示，2017年有超過1.1萬隻貓因交通事故受傷，遠超過受傷的狗狗（816隻）數目。貓咪容易順著狩獵本能，在追逐獵物的過程衝向車道。而且貓咪較常在天色昏暗的時段活動，但這個時段也是人類的交通尖峰時段。此外，貓咪對聲音、光線特別敏感，很容易因為被汽車喇叭聲、前照燈嚇到，就進退兩難。

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