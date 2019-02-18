那裡還有一個我？貓咪照鏡子超萌反應吸百萬觀看

2019-02-18 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕鏡子是我們生活中相當常見的物品，不少人更是每天都會在鏡前梳理一番。不過最近卻有一位網友拍下她的貓咪照鏡子的影片，貓咪以為鏡中還有另一隻貓，因此充滿好奇的對鏡子比手勢。

日本網友「いのり」最近在推特貼出一段影片，影片中她家的貓咪正在照鏡子，不過貓咪卻不知道鏡中的影像就是自己，還以為鏡中有另一隻貓。貓咪先是小心的將頭探往鏡子，之後更伸出右前肢，與鏡中的自己打招呼，在看到「對方」同樣伸出前肢後，然後開始搖擺前肢，但鏡中的貓咪又做出同樣的動作，這讓牠更加疑惑。

這段影片現在已經吸引超過300萬人次點閱，許多網友看到後都直呼可愛，、「太萌了」、「這就是為什麼貓咪很可愛。」、「貓咪正在學習中...」、「牠的手勢好可愛。」

其實過去就有實驗安排各種動物照鏡子，希望判斷牠們是否有能力辨別鏡子中的影像是自己，而貓咪、狗狗與人類嬰兒都沒有辦法通過試驗。

相關影片請見：

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