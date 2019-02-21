曾說紅了就不用上班 他拍跳河片頭觸地身亡爆紅...

2019-02-21 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一名28歲郝中友懷有網紅夢，他曾說「等將來火了，就不用上班了」。為受歡迎、想靠直播賺錢的郝男，日前拍攝跳河影片時，疑因頭部觸地傷重不治。諷刺的是，13秒的影片不僅記錄他最後身影，其死訊還上了多家中國媒體，讓他「爆紅」成為網友討論的話題。

綜合媒體報導，從影片中可見，郝中友在低溫的環境下穿著單薄，對著鏡頭比劃透露，疑似有人說他拍的內容不刺激，他就表演給大家看，還說要在只有4度的現場，拍攝跳河的畫面，之後轉頭縱身一跳。

報導指出，郝中友依言跳河後，黃姓友人察覺不對勁，遂請路人協助一同下水了解狀況，未料意外發現，水淺到不及他的膝蓋、郝男頭與臉上有傷。不幸的是，郝男被送醫搶救後仍宣告不治。

報導提到，黃姓友人宣稱，事發前他曾勸說郝中友打消念頭，不過卻失敗了，並指郝男曾提過先前他的直播影片不僅受歡迎，還賺了幾百塊，打算好好經營，「他說，等他火了，以後就可以不用上班了，就靠直播賺錢」。

報導提及，經當地警方初步調查，已排除他殺嫌疑。據了解，郝中友死後留下一名年幼的女兒，雖說先前是交給郝母帶，但她將來的生活與生計問題，仍令親友感到憂心。

☆危險動作請勿模仿☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/