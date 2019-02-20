限制「複製臉藝人」上節目惹議 南韓女性家庭部撤建言

2019-02-20 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女性家族部近日公布一份「性別平等節目製作指南」，當中提議要限制電視節目上「相似外貌藝人」的數量，隨後受到外界抨擊。有人抱怨：「這和軍事獨裁時代時，管頭髮和裙子的長度有什麼差別？」

綜合外媒報導，指南中提到，許多電視節目的出演者，特別是音樂節目，不分男女，都長得「太像了」。他們多是偶像團體的成員，身材纖瘦、肌膚潔白，擁有相似的裝容和髮型，身穿暴露的服裝，缺乏多樣性，屬於「狹隘的審美觀」，會對年輕觀眾造成負面影響。因此，指南建議要限制電視節目中的相似外貌藝人數量。

指南曝光後，立即在南韓引發爭議，反對民眾紛紛上網填寫請願書，批評女性家族部的提議相當不合理，許多人質疑，「外表有客觀的批判標準嗎」、「政府竟然開始審查起這些藝人的外表了」、「政府應該要廢除女性家族部來節省稅金」。

對此，女性家族部18日澄清，表示指南僅供電視台參考，沒有強制性，他們只是擔心電視節目會利用影響力，加劇性別刻板印象；不過，該部門19日決定將該建議撤回，說明他們並無歧視及侵害人權的意圖，更強調宗旨本身沒問題，只是其中有一些不恰當的陳述造成民眾誤解。

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