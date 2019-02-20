韓流浩劫？ 南韓政府建議限制相似藝人演出

2019-02-20 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓K-pop文化風迷全球，偶像女團多以美貌及性感打扮登場。南韓政府最近公布針對電視台及節目製作公司的建議，要求樣貌相似的女性表演者，不得占據節目過多比例。南韓政府此舉被外界視為管控社會的審美觀，引發輿論極大的反彈。

綜合媒體報導，南韓女性家庭部13日公布的「性別平等節目製作指南」指出，電視台音樂節目演出者的外貌同質化嚴重，身形瘦削、皮膚雪白，髮型和服裝也都類似，像雙胞胎一樣，不時穿著暴露服裝，宣傳狹隘的審美觀，對於喜愛K-pop文化的年輕觀眾有負面影響。

指南自公布以來一直受到批評，許多民眾上網寫下請願書，表達他們的意見，「我們應該廢除女性家庭部，他們現在竟然開始審查流行歌星的模樣」、「外貌會有客觀的批判標準嗎？」。甚至有國會議員批評，此舉與獨裁時代限制髮型和服裝無異。

南韓女性家庭部隨後特別澄清，稱他們的意圖被民眾誤解，「指南」只是指導而不是規則，20日晚間直接將有爭議的部分刪除。女性家庭部說，指南部分引起不必要的誤會，已經進一不改善，但強調指南的內容沒有錯，因為政府有責任電視節目製作單位應該堅持的原則。

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