《人民網》刊其署名專文盛讚中國 紐西蘭前總理：沒有寫過

2019-02-20 17:50

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國官媒《人民日報》網站《人民網》英文版17日刊登一篇署名紐西蘭前總理希普利(Jenny Shipley)的專文,替中國經濟實力與一帶一路大力宣傳。但在紐西蘭與中國的外交關係因華為5G投資案、南太平洋戰略圍堵與抵制一帶一路,而急遽惡化的敏感時刻,此文讓紐西蘭舉國譁然,紐國外長更譴責希普利不合時宜的發文「等同賣國」。對此,希普利出面喊冤,強調自己被並沒有寫過這篇文章,被《人民日報》「設局算計」。

人民日報在這篇專文〈我們需學著聽中國的話〉(We need to learn to listen to China)中,介紹作者是紐西蘭前總理,文中希普利以第一人稱說,自改革開放以來,中國過去40年在教育、就業和女性權益方面,均有不少進步,例如幫助7億人脫貧和提高個人平均收入,又指中國對全球經濟增長作出「重大貢獻」。在文中稱習近平有繼續開放改革的決心,盛讚「一帶一路」計劃為「全球最偉大的想法之一」和「有前瞻的想法,將會帶來新一浪的經濟增長,「我們對中國未來40年進行下一階段的開放進程,有很高的期望」。

立場親中的希普利是保守派國家黨成員,於1997年至1999年任總理。不過,希普利對《紐西蘭先驅報》表示並沒有寫過這篇文章,不過去年12月曾接受《人民日報》訪問,而該專訪也已刊出,她沒想到當時平穩的訪問內容,卻在當前的紐中外交衝突中,被改寫成第一人稱的「頌詞」。對於造成國民困惑與政治波瀾,甚至被形容成前總理替外國勢力遊說干政,「此一後果,絕非自己的本意。」

希普利主張自己是被《人民日報》「設局算計」:「我誠摯地希望外交大臣、總理大臣與其他紐西蘭國民能理解,我從沒有想過在此一對紐西蘭如此關鍵敏感的重要時刻,將自己捲入這場公開爭議。」

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/