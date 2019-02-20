《人民網》刊其署名專文盛讚中國 紐西蘭前總理：沒有寫過

2019-02-20 17:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官媒《人民日報》網站《人民網》英文版17日刊登一篇署名紐西蘭前總理希普利（Jenny Shipley）的專文，替中國經濟實力與一帶一路大力宣傳。但在紐西蘭與中國的外交關係因華為5G投資案、南太平洋戰略圍堵與抵制一帶一路，而急遽惡化的敏感時刻，此文讓紐西蘭舉國譁然，紐國外長更譴責希普利不合時宜的發文「等同賣國」。對此，希普利出面喊冤，強調自己被並沒有寫過這篇文章，被《人民日報》「設局算計」。

人民日報在這篇專文〈我們需學著聽中國的話〉（We need to learn to listen to China）中，介紹作者是紐西蘭前總理，文中希普利以第一人稱說，自改革開放以來，中國過去40年在教育、就業和女性權益方面，均有不少進步，例如幫助7億人脫貧和提高個人平均收入，又指中國對全球經濟增長作出「重大貢獻」。在文中稱習近平有繼續開放改革的決心，盛讚「一帶一路」計劃為「全球最偉大的想法之一」和「有前瞻的想法，將會帶來新一浪的經濟增長，「我們對中國未來40年進行下一階段的開放進程，有很高的期望」。

立場親中的希普利是保守派國家黨成員，於1997年至1999年任總理。不過，希普利對《紐西蘭先驅報》表示並沒有寫過這篇文章，不過去年12月曾接受《人民日報》訪問，而該專訪也已刊出，她沒想到當時平穩的訪問內容，卻在當前的紐中外交衝突中，被改寫成第一人稱的「頌詞」。對於造成國民困惑與政治波瀾，甚至被形容成前總理替外國勢力遊說干政，「此一後果，絕非自己的本意。」

希普利主張自己是被《人民日報》「設局算計」：「我誠摯地希望外交大臣、總理大臣與其他紐西蘭國民能理解，我從沒有想過在此一對紐西蘭如此關鍵敏感的重要時刻，將自己捲入這場公開爭議。」

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