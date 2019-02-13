疑「未矮化台灣」 紐航一度遭中國拒降

2019-02-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭航空（Air NZ）一架由奧克蘭飛往中國上海的班機，十日疑似因航空文件有誤，未獲中方降落許可而半途折返。雖然紐航重提文件後已於十一日飛抵上海，但外界揣測，此事源於紐航文件涉及「視台灣為獨立國家」，觸犯中方去年對各航空公司下達的「禁令」，才遭到刁難。但另一看法指向中紐關係惡化，紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）訪中，及紐中兩國一項旅遊宣傳活動，近期都遭中方延期。

班機文件標示「台北是台灣首都」遭刁難

紐航「NZ289」航班飛機九日凌晨自奧克蘭飛往上海，卻在十日上午原機折返。紐國媒體Stuff引述消息指出，這起「不尋常」事件是因該班機的航空文件中，仍涉及將台北稱為台灣首都，違反中方去年致函全球四十四家航空公司，要求不得將台灣視為獨立國家的指令，才導致向中方申請降落許可時觸礁，且消息指中方「明確提到此一問題」，惟紐國航空當局及紐航均未對此出面說明。

紐航官方僅在聲明中指出，此事源於「管理失誤」，該架編號「ZK-NZQ」的飛機，為首次飛行奧克蘭—上海航線，但該架飛機的中國註冊文件已「過期」，才導致飛機無法降落上海。紐航在「ZK-NZQ」班機返回後，更換成已完成註冊的編號「ZK-NZH」飛機，所有旅客重新登機後，已於十一日重新飛抵上海。報導另指出，紐航去年十一月起開辦奧克蘭—台北航線，但宣傳品上並未稱台北首都，僅以「亞洲中部」或「亞熱帶地區」加以形容。

紐中關係生變？紐總理訪中行二度延期

此外，在紐國對於中國在南太平洋擴張勢力表達憂心，並決定禁止中國電訊龍頭華為參與5G網路建設後，中紐兩國關係就持續走下坡，航班一事也因而被解讀為中方報復。紐國反對黨「國家黨」（National Party）黨魁布里吉斯（Simon Bridges），即推文指目前的紐中關係為「史上最糟糕」，並將矛頭指向總理阿爾登及副手彼特斯（Winston Peters）。不過，阿爾登駁斥相關臆測，並否認航班一事源於紐中關係不睦。

然而，值得注意的是，阿爾登受邀訪中從去年底延至今年初，如今再度被延期，迫使阿爾登十一日強調，「訪中計畫未變，只是日期尚未確定罷了」。另外，紐國商業部十二日宣布，原定下週在紐國登場的「二○一九紐西蘭—中國旅遊年」宣傳活動，也因「中方行程變動」，其代表團無法前往威靈頓參加開幕式，而必須延期，再次令人聯想兩國關係惡化。

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