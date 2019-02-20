家長哭哭！12歲兒用手機付款打賞直播主 全家1年收入都沒了

2019-02-20 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州1名12歲的男孩，日前用他媽媽的手機轉帳打賞了一名直播主高達5萬多元人民幣（約23萬台幣），這幾乎是他父母一年工作收入，他媽媽知道後驚慌又害怕，想要找辦法討回這些錢，但都沒有辦法，最後報警，但也沒有辦法要回來。

《錢江晚報》報導，事情發生在今年1月間，這名男孩拿著他媽媽的手機看直播，兩天時間就用這個手機打賞給直播主，前後共5萬多人民幣，由於手機是綁著支付寶，等於立即轉帳，父母因為太忙、太累，一直沒有留意手機，直到兩天後，又接到一則支付寶的帳單提醒，說有一筆1688元人民幣的充值成功，才驚覺有問題。

經過連續追查，才發覺，支付寶還綁定銀行卡，等於支付寶沒錢會從銀行卡轉帳，而兒子竟是連續打賞，連續轉帳付款。

這名男孩父母都是收入不高的打工族，這5萬多人民幣幾乎是他夫妻全年的收入，急著想把錢找回來，找到直播平台，說要找到證據證明是孩子支付，但又說找不到證據，幾經波折，實在沒辦法了，才報警求救，但得到的答案也是拿不回來。

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