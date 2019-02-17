法國黃背心砸車逼哭警察 民調：適可而止

2019-02-17 23:17

〔中央社〕法國「黃背心」運動連續14個週末抗議，動員人數持續減少，但各地仍頻傳暴力。在里昂，抗議群眾用棍棒、石塊圍攻一輛警車，敲裂後車窗，把開車女警逼哭。

費加洛報（Le Figaro）線上民意調查顯示，12萬名讀者中，有7成認為「黃背心」該適可而止了。

「黃背心」昨天第14個週末上街，內政部統計，全國共4萬1500人參與，比上週的5萬1400人少。

如同前幾個週末，各地都有零星衝突發生。在里昂，共和國保安隊（CRS）一輛警用貨車因塞車而停滯在公路上，遊行經過的抗議群眾見狀，開始拿石塊猛砸，還有人持棍棒大力敲打車身，從車內警員拍攝的影片看來，可以感受到整輛車明顯搖晃，車窗逐漸碎裂。

上前圍攻的人越來越多，開車的女警打開警笛，試圖從兩行車流中間突圍，但暴力份子沿路跟隨，有人甚至企圖跳上引擎蓋，女警中途開始哭泣，旁邊的警察邊安撫她，邊引導她往前開。

警察工會之一Alternative Police-CFDT把這段影片上傳到推特（Twitter）後，不到18小時就有64萬次點閱；工會表示：「挑釁的是誰？暴力來自於誰？你們（暴力份子）真可恥！支持警察！」

許多動手攻擊的「黃背心」用頭巾或全罩式頭盔遮住臉部，屬違規行為。歐洲第一電台（Europe 1）報導，里昂檢方已展開調查。

「黃背心」運動自去年11月中旬展開，至今連續14個週末上街抗議，起因是反對政府調漲燃油稅，但在政府取消調漲後，群眾持續上街，要求更多直接民主及賦稅公平，是總統馬克宏（Emmanuel Macron）執政一年多來面對的最廣泛社會運動。

多數遊行民眾和平表達意見，但每次街頭抗議都有暴力份子混入，他們砸毀商家和銀行櫥窗、燒車、攻擊警察、投擲自製汽油彈、破壞垃圾桶及公車亭等公物，已影響一般人民生活，更波及零售業及觀光餐飲業。

零售業者和中小企業業主近日向政府拉警報，要求儘速商討對策，終結混亂，以止住損失。

部分抗議份子聲稱在街頭行動中被警方的催淚彈或閃光彈炸傷，有人失去眼睛，有人失去手掌，近幾週的抗議行動中，這些傷者被視為警察暴力的象徵，群眾與警察之間的關係更加緊繃，遊行過後，街頭常可見到寫著ACAB的塗鴉，即英語「警察全是混蛋」（All cops are bastards）首字母縮寫。

每到週末，遊行路線周邊都要封路，沿途地鐵封站。費加洛報（Le Figaro）線上民意調查顯示，12萬名讀者中，有7成認為「黃背心」該適可而止。

#ActeXIV #Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque ? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan pic.twitter.com/ZttwQqu8Q7 — ALTERNATIVE Police （@Alternative_PN） 2019年2月16日

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