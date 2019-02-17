「黃背心」涉種族仇恨？ 法國調查陳抗者反猶太言論

2019-02-17 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕法國黃背心運動自去年11月以來持續進行，今法國法院表示，針對發生於週六的（16）示威中，部分抗議群眾向猶太裔哲學家芬基爾克羅（Alain Finkielkraut）吼出反猶太主義的仇恨言論，展開調查。

《路透》報導，芬基爾克羅向《巴黎人報》表示，他週六遇見並出於好奇心接近一群示威者，但聽見許多叫囂辱罵，包含叫他「跳運河」等言論，這段過程被拍下，並於法國各大媒體播出，畫面記錄芬基爾克羅被數名抗議者辱罵，其中不乏「噁心的猶太人」、「這裡是法國」等仇恨言論。對此，芬基爾克羅表示他並無意提起告訴。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及法國各方政治人物公開譴責這一行徑，馬克宏表示：「我們不會容忍這種反猶太的仇恨言論！這有違我們身為法國人以及法國之所以偉大的一切價值。」

法國官方亦曾於週二（12）表示，法國境內的反猶太行為在2018年提升了74%。法國14個政黨，包含馬克宏所屬的「共和前進黨」（La Republique En Marche!），計畫於下週二舉行象徵「打擊反猶太行為」的集會。

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