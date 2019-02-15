法國人受夠了「黃背心」！ 民調首見過半盼望抗議結束

2019-02-15 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕法國「黃背心」運動連續13個週末發起街頭抗議，但最新民調顯示，超過一半法國民眾已經受夠了不時發生暴力的反政府抗議活動，希望結束抗爭，不少人認為示威者行動不再符合抗議初衷。

《路透》報導，具公信力的民調公司「Elabe」當地時間週三晚間公布一項調查結果顯示，56％的受訪者認為「黃背心」應該取消每週末的抗議活動，這個數字比上個月增加了11個百分點，也是反對派首次占多數。

「黃背心」運動始於去年11月，起初是抗議柴油價高、生活成本高居不下，隨後迅速演變成對總統馬克宏（Emmanuel Macron）和社會不平等的抗爭，大多數嚴重暴力行徑被歸咎於無政府主義者，以及與抗議活動無關的左右翼激進分子

雖然大多數法國人支持這項運動，但每3人中就有2人認為，目前每週末在巴黎和其他城市上街抗議的人，行動已不再符合抗議活動的初衷。

為平息社會動盪，馬克宏付出「昂貴」的代價，承諾加薪減稅，並在上月發起為期3個月的全國大辯論，承諾改變政策，解決選民的不滿。

在最近一場辯論中，馬克宏站了6小時回答民眾問題。據民調顯示，自愛麗舍宮發起辯論以來，總統遭受重創的支持度已從谷底反彈。

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