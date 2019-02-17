拒加入裁軍談判 中國官媒批梅克爾：自私

2019-02-17 21:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑑於美、中、俄等大國近年積極較勁軍力，15至17日於德國慕尼黑舉行的第55屆「慕尼黑安全會議」上，地主國總理梅克爾即呼籲，中國應加入《中程核飛彈條約》（INF）等國際裁軍談判，但當場遭中方拒絕。中國官媒《環球時報》17日加碼批評梅克爾「自私」，直言中國還沒到與美俄「平等談判裁軍」的時候。

美、俄兩國日前相繼宣布，將停止執行《中程核飛彈條約》。對此，梅克爾16日在慕尼黑安全會議上表示，國際社會討論相關問題時，不應只針對美、俄和歐盟，也應將軍事崛起中的中國納入國際裁軍談判，「裁軍與我們所有人有關，若談判除了美歐俄外，也把中國納入其中，我們當然歡迎。」但與會的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，直接表明拒絕。

中國《環時》17日在社論中批評，梅克爾的言論是對中國利益的不尊重，「客觀上是在幫腔華府」，鼓勵美方採取不負責任的退約決定。文中強調，該條約是當年勢均力敵的美國與前蘇聯所簽署，是緩和兩大強權對抗的妥協措施，是「軍力同水平國家之間的協議」。中國雖比過去強大許多，「但核力量水平和綜合軍力水平，遠未達與美國平起平坐、可以平等商談裁軍的時候。」

文中又指，中國是全球第二大經濟體，需要建立一支比現在更強大的國防力量，以構建亞太及更廣泛地區的和平基礎，「德國人此時呼籲中國加入美俄裁軍談判，中國是不會理睬的。梅克爾說了等於沒說。」

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