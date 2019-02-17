中國官員建議歐美「政治改革」遭取笑？ 哥大教授回應了

2019-02-17 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前中共證監會副主席方星海在世界經濟論壇（WEF）舉辦的一場主題為「當全球秩序崩解」的座談中，對西方國家喊話「你們的民主現在出了很大的問題，你們需要政治改革。」全場爆出笑聲，一旁哥倫比亞大學教授亞當．托澤（Adam Tooze）更是在座位上笑到晃動身體。該片段被網友封為「最滑稽的一刻」。對此托澤澄清，當下之所以會笑，「是我的黑色幽默。」

據中國官媒《環球時報》刊登托澤對其發出的長封電子回郵中，可以看到他劈頭便說，「台灣新聞媒體對我肢體語言的詮釋，幾乎與我當下的感受相反。」托澤表示，那是出自一種「甜美的諷刺」，指方博士是令人印象深刻的講者，「他並沒有吹噓中國體制的優點，反而點出西方應該進行一輪『政治改革』。」

托澤在信中稱，自己持有英國護照又住在美國，有感於這兩個國家混亂的政治制度，「怎麼可能不會讓一切停擺？」因此，「如果我笑了，那就是我的黑色幽默。」他還援引孫中山曾說過「西方無權壟斷對『現代民主』的定義。」以支持方星海評論西方民主體制的言論。

不過據查，孫中山未曾說過這句名言，而是由中國共產黨機關刊物《求是》過去發出的政論刊物中提出，該期黨刊還稱「當今世界上最大的民主國家並非印度，而是中國。」

托澤最後附上2017年發表於激進刊物《倫敦書評》的評論：狂暴的季節，其中提及，「如果今天要找凱因斯主義政府的榜樣，你不會先看西方，而是看中國」，稱讚中國是「一個不容反對的共產黨主義及優秀的技術官僚政權。」他在評論中表示，「中國的經濟管理者不僅在處理市場政治方面採取了務實態度，北京領導者更是凱因斯主義者。」凱因斯主義其一便是主張政府干預經濟活動，透過政府來有效總覽需求。

對此，時事評論作家趙君朔特以英文回應，「謝謝『肚子』教授的回覆，讓我想起一句中國成語『越描越黑』。」

趙君朔臉書全文

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