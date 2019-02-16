南韓國會大樓前男子自焚抗議 議員助理竟笑稱：這是BBQ

2019-02-16 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名60來歲的男子，日前開車到國會大樓前自焚抗議政界腐敗，孰料事後卻有議員助理在Instagram笑稱這是在BBQ，引起輿論譁然，目前該名助理已經辭職。

據《韓國先驅報》報導，自焚男子在車上留了大約200張遺書，上面寫著「國會就像這個國家的心臟，但它逐漸在動脈硬化」等諫言。在自焚之前，他還向民眾發放數十份傳單，上面寫著「議員特權應該廢除」、「國會必須改正，這樣大韓民國才能重生」。

然而，執政黨議員的李姓助理，卻在Instagram貼出男子的自焚現場照，並標註著「#jwibulnori」，亦即南韓在稻田放火減少害蟲的習俗。

李姓助理還寫下「愛國者說議國會是這個國家的核心，他自焚了，新年快樂」、「意識形態和宗教是如此可怕，這些人不知道生命的價值」等等言語。在受到網友的猛烈砲轟後，該名助理將IG設為私人帳號並提出辭呈。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/