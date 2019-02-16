川普讚中國靠死刑解決毒品問題 美媒引官方數據打臉...

2019-02-16 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日在白宮前演說，就修建美墨邊境圍牆問題宣布國家進入緊急狀態。此外，川普還讚揚中國靠死刑解決毒品問題，並批評美國的專家們只會討論，卻無法根本解決此問題，而這正是美墨邊境的最大問題之一。然而，美媒報導，根據中國官方日前公布的數據顯示，中國的毒品問題其實仍相當嚴峻。

《美國之音》報導，川普於演說中特別強調，大量的芬太尼進入美國害死數以萬計的美國人，而美中貿易談判過程中最讓他感到激動的是，習近平同意將類鴉片藥物芬太尼列入管制品清單。川普先前曾表示，他希望中國對製造和販賣芬太尼的毒販處以死刑。

川普在演說中還表示，美墨邊境的問題之一就是毒品走私，但美國的高級專家們對毒品問題長期議而不決，販毒分子只是被處以罰款，根本無法解決問題，而習近平曾親口向他透露，中國有14億人口，卻沒有毒品問題，是因為中國當局會對毒販處以死刑。

但報導指出，中國事實上並未解決毒品問題。根據去年中國國家禁毒委員會發布的報告顯示，中國全國禁毒部門共破獲毒品刑事案件14萬起，打掉製毒、販毒團伙5534個，抓獲毒品犯罪嫌疑人16.9萬名。旅居紐約的中國獨立觀察人士橫河指出，雖然這份報告聲稱「國內毒品形勢穩中可控」，但數據卻恰好顯示了中國毒品形勢的嚴峻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/