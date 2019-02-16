川普宣布緊急狀態 調2千億築牆

2019-02-16

強勢繞過國會找錢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了實現美墨邊境圍牆的競選承諾，美國總統川普年初不惜拒簽預算案，導致聯邦政府創下停擺卅五天的紀錄。國會十四日通過的新預算案中，邊境安全經費仍遠低於川普要求，但眼見政府停擺無法逼迫國會民主黨人屈服，川普十五日在白宮玫瑰園發表「南方邊境與人道危機」演說，正式動用總統權力，宣布國家進入緊急狀態，藉此繞過國會、從其他部門調動估達八十億美元（約二四八○億台幣）的經費，此舉預料將引發新一波國會及法律挑戰。

白宮與國會的對立，在川普簽署效期三週、效期至十五日的臨時預算案後暫時休兵，共和、民主兩黨隨後繼續就邊境安全經費協商。十四日，參院率先以八十三票比十六票壓倒性通過新預算，眾院隨後也以三百票比一二八票通過，將可供聯邦政府運作至九月卅日。然而，在逾三千億美元的總預算中，用於興建邊境牆的費用僅十三．七五億美元，遠低於川普要求的五十七億美元。

參院共和黨領袖麥康奈一度向川普表示，鑑於民主黨籍眾院議長裴洛西一度矢言絕不會為圍牆撥出一毛錢，以及民主黨提議針對拘留非法移民設下人數限制等，這項新預算其實已代表川普取得「勝利」。然而，川普仍在同意簽署新預算，避免政府停擺重演之餘，鐵了心「加碼」祭出緊急狀態令，以確保「我們能終止邊境的國家安全與人道危機」。

民主黨批川普目無法紀

裴洛西及參院民主黨領袖舒默等民主黨人則強調「邊境危機」根本不存在，齊聲抨擊川普濫用總統職權，宣布緊急狀態是「目無法紀的行為」，並質疑相關決定旨在轉移焦點，掩飾川普未能兌現要求墨西哥當局出錢築牆的選舉承諾，誓言將捍衛憲法權威。民主黨籍聯邦州檢察長表示，將循法律途徑防堵川普的決定；救災經費可能被挪用的美國海外屬地波多黎各總督羅塞洛，推文嗆川普︰「大家法院見！」民主黨眾議員歐加修─寇蒂茲表示，將聯合同黨議員提出防堵川普決定的決議。

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