抄出3噸現金、擁百位情婦 中國巨貪賴小民被起訴

2019-02-15 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國金融巨貪、前華融資產管理公司董事長賴小民，日前被爆出在自宅私藏3噸現金、其母收受3億「孝金」禮金、及擁有百位情婦等貪腐細節，近日遭天津市人民檢察院第二分院，以涉嫌受賄、貪汙、重婚罪向他提起公訴。

中國最高人民檢察院今（15日）表示，賴小民涉嫌受賄、貪汙及重婚罪一案，經中國國家監察委員會立案調查後，將其移送天津市人民檢察院第二分院審查並提起公訴。起訴書上指出，被告賴小民在央行、銀監會等部門及華融資產管理公司任職時，利用職務上的便利，為他人謀取不正當利益，索取、非法收受他人巨額財物；夥同他人非法佔有巨額公共財物；在與妻子合法婚姻關係存續期間，與她人長期以夫妻名義同居生活，「依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。」

據《財新網》去年10月報導，賴小民有「3個100」，100多套房、100多個關係人、100多個情婦，其中幾十位來自華融內部，另外也有一些知名女星在列。相關部門查出，賴小民透過華融置業等子公司，在廣東省珠海市開發了某地產項目，一共120套房，其中100套房全部以「假搖號」（作籤），分給他的前妻及諸多情婦。有知情人士指出，賴小民的一些情婦，在房子到手後，再轉售變現，有的甚至要華融子公司裝潢好後再賣，「整個過程吃了好幾輪，貪得無厭。」

中國「搖號買房」是指開發商先公布要銷售的樓宇後，發放固定數量的VIP選房卡，憑卡在指定時間到指定地點進行公開搖號選房。搖中號的顧客則在規定時間內，批次到售樓部進行選房，意思近透過抽籤選房、買房。

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