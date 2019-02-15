金正日冥誕「光明星節」 北韓舉行系列活動紀念

2019-02-15 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日舉辦系列活動紀念前領導人金正日77歲冥誕，但因不是5年、10年等整數年，今年舉行的文化活動規模較小。

綜合媒體報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》今（15日）大篇幅報導「光明星節」相關慶典和金正日生平故事和光輝事蹟，並稱海外也舉行各種紀念活動。

本月10日，兩江道三池淵郡開幕的紀念光明星節冰雕節展出第216師麾下人民保安省團級部隊追思金正日的作品；14日，第23屆金正日花節在平壤金日成花、金正日花展館開幕。

北韓近日也為此舉辦大型烹飪大賽，約有300名廚師於3天內各出40道料理，即短短3天內將料理1.2萬道菜，對長期受飢餓所苦的當地人民而言實在諷刺。

北韓政府聲稱金正日於1942年2月16日出生在兩江道三池淵郡的長白山密營，但有傳言表示他是1941年2月16日在蘇聯俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國遠東區伯力附近的維亞特斯科耶軍營出生。

金正日於2011年過世，次年北韓將其生日訂為「光明星節」，其父、北韓國父金日成的生日4月15日則是「太陽節」，這2天都是當地「民族最大節日」；現任領導人金正恩每年都會在光明星節這天參謁錦繡山太陽宮，即其父和祖父的陵寢，預計今年也不例外。

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